Personeel NS gaat volgende week staken: ‘Onbegrijpelijk dat NS het hier op aan laat komen’

In de daaropvolgende dagen zijn andere streken aan de beurt. De acties volgen op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Als de NS na afloop van deze stakingen niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde cao-eisen, dan volgen in de week erna landelijke stakingen, aldus FNV Spoor. Het is volgens cao-onderhandelaar Huub van den Dungen ‘onbegrijpelijk dat NS het hier op aan laat komen’. ,,NS laat ons nu geen andere keus dan over te gaan tot het daadwerkelijk plannen en uitvoeren van acties en stakingen.”

Reizigers gedupeerd

De personeelsleden van NS beseffen volgens Den Dungen ‘heel goed’ dat ze met deze acties de reizigers zullen raken. ,,Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren.”

Er zijn onder andere goede afspraken over sociale en gezonde roosters nodig, vindt het personeel. ,,Alleen dan kan NS de vacatures weer gaan invullen en de leegloop verder tegenhouden. Daarmee wordt de dienstregeling voor de reizigers weer betrouwbaar en komt de service en sociale veiligheid weer op het eerdere hoge niveau”, besluit Den Dungen.

Personeelstekort

Bij de NS werken meer dan 20.000 mensen. Vorig jaar zijn meer dan 850 mensen opgeleid tot machinist of hoofdconducteur, maar was er plek voor meer dan duizend. Dit jaar zijn inmiddels 220 mensen begonnen met de opleiding, maar zijn er meer dan vijfhonderd plekken. De NS zoekt niet alleen nieuw personeel voor in de trein, maar ook onder meer voor bij IT of op kantoor. De NS kampt al langer met een groot personeelstekort.

Het spoorbedrijf was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen. Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu onder meer geconfronteerd met hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt die veel groter is dan vooraf werd gedacht

Minder treinen na zomer?

Vanwege de tekorten rijden er mogelijk ook na de zomer minder treinen, meldde staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) eerder aan de Tweede Kamer. Pas richting het najaar kan een definitief besluit genomen worden, omdat de NS dan meer inzicht heeft in de vacatures en de verzuimcijfers. De NS verwacht dat de krapte ‘langer voelbaar‘ zal blijven.

Deze zomer reden er op bepaalde trajecten al minder treinen, zoals op de lijn tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam. Verder worden sommige treinen ingekort, zodat er maar één in plaats van twee hoofdconducteurs nodig zijn.

Agressie

Wat ook meespeelt bij de onvrede is dat agressie op de stations en in de treinen het afgelopen jaar is toegenomen. Om daar beter tegen op te kunnen treden riep de NS het ministerie van Justitie en Veiligheid op om speciale NS-medewerkers van Veiligheid & Service extra bevoegdheden te geven. Dat heeft ook te maken met de verharding in de maatschappij, stelde de spoorvervoerder.

Vorig jaar zijn door de NS 744 incidenten met agressie gerapporteerd. In 2020 waren dat er 661 en in het coronavrije jaar daarvoor 678. NS heeft zo’n 700 medewerkers bij Veiligheid & Service in dienst die ook een boa-bevoegdheid hebben. Die kwamen in totaal in 2021 ruim 3 miljoen keer in actie. Dat is volgens de NS fors meer dan de 2,5 miljoen van een jaar eerder.