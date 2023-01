Personeel regionale treinen gaat binnenkort opnieuw staken in meerdere regio's

Medewerkers van regionale treinen gaan binnenkort opnieuw staken voor betere arbeidsvoorwaarden in de kleinere cao voor het streekvervoer. Dat meldt vakbond VVMC.

De bond voerde de afgelopen tijd gesprekken met de werkgevers, maar het loonbod dat daaruit volgde was niet ‘noemenswaardig’ en ‘nog steeds te laag’, laat een woordvoerder van VVMC weten aan persbureau ANP. Wanneer de nieuwe stakingen gaan plaatsvinden is nog niet bekend, maar volgens de bond zal dat in meerdere regio’s tegelijkertijd zijn.

Heel lang bewoog Apeldoorns buschauffeur Hans van Werven met zijn baas mee. Maar nu is de maat vol en staakt hij, net als veel van zijn collega’s in het streekvervoer. ,,Niet alleen voor mezelf. Ik ben al zestig. Maar vooral ook voor mijn jonge collega’s.”

De actie heeft betrekking op het zogeheten multimodale streekvervoer waarin zo’n 1300 medewerkers werken, voornamelijk treinpersoneel. Onder de cao vallen bedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Vorige week donderdag en vrijdag staakte dit treinpersoneel ook al; op donderdag in Twente, Dordrecht en Limburg, op vrijdag landelijk. Die stakingen vonden gelijktijdig plaats met de stakingen binnen de grotere cao streekvervoer, waaronder ongeveer 13.000 medewerkers vallen.

Impact

Toch kan een staking binnen de kleinere cao op zichzelf wel degelijk impact hebben. Zo leidden drie eerdere stakingsdagen in december in het noorden van het land tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies. Het treinpersoneel uit Friesland werkt namelijk ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd.

VVMC eist onder meer koopkrachtbehoud voor de werknemers. Ook moet de werkdruk omlaag. Eerder sprak de bond al van een ‘onoverbrugbaar verschil van standpunten aangaande het tot stand brengen van een nieuwe cao’.

Ultimatum

Vakbond CNV gaat werkgevers in het stads- en streekvervoer een ultimatum stellen voor een betere cao, en besluit nog niet tot staking in het grotere streekvervoer. Dat besluit volgt na ledenraadplegingen die maandag en dinsdag zijn gehouden. Gaan de vervoerders hier niet op in, dan gaat het CNV samen met de FNV ‘op grote schaal acties voorbereiden’, aldus CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi.

Onder de cao streekvervoer vallen de 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. Chikhi benadrukt dat de eisen van de bond niet alleen betrekking hebben op een hoger loon. Ook is er sprake van een hoge werkdruk onder personeel. ,,De roosters zijn te krap, verlofaanvragen worden te vaak afgewezen en chauffeurs hebben bijvoorbeeld in late diensten maar vijftien minuten om een warme maaltijd naar binnen te werken”, aldus Chikhi.

FNV staakte vorige week al, maar CNV wilde eerst met de leden overleggen. FNV liet eerder weten mogelijk woensdag met meer informatie te komen over eventuele vervolgacties.