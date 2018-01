Persoon overleden na heftige kettingbotsing op A16 Ridderkerk

Intens verdriet en ongeloof om vermoorde Julia

17:16 In de buurt en op social media wordt geschokt gereageerd op de dood van de 30-jarige Julia. De mooie Russische werd donderdagmiddag dood en in stukken gevonden in haar yogastudio in Scheveningen. Haar 40-jarige partner, eveneens Russisch, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.