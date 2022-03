Peter Gillis kan ‘morgen’ vierduizend bedden regelen voor Oekraïense vluchtelingen, maar instanties blijven tot op heden stil

Journalist staat plots te boek als ‘potentieel staatsge­vaar’

DEN BOSCH - De Bossche journalist en stadschroniqueur Eric Alink ontdekte dat hij in het register staat van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En aangezien hij niet als ‘potentieel staatsgevaar’ door het leven wil, eist hij dat die registratie geschrapt wordt. ,,Dit verwacht je in China, in Rusland, in Belarus. Maar toch niet in Nederland?”

8 maart