Peter ging vreemd na 25 jaar huwelijk, maar zijn vrouw vergaf hem: 'Ze heeft zo’n groot hart’

Veluwse ‘camperdok­ter’ Esther (28) is overal huisarts dankzij haar woning op wielen: ‘Dit is wat ik wil!’

9:16 Als twintiger een camper kopen. Geen omgebouwd Volkswagenbusje, maar een serieuze moderne Hymer. Zo’n ding waar pensionado’s Europa mee doorkruisen. De 28-jarige Esther Brussee uit het Veluwse Garderen woont er in. Zodat ze als huisarts in heel het land kan bijspringen als dat nodig is. Nu doet ze dat nu - tijdelijk - in Zeeland.