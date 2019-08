Peter Plasman: Zoon Halsema stond met brandblusser te klieren, dat is geen gewapende inbraak

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is in verlegenheid gebracht door een ‘gewapende inbraak’ van haar 15-jarige zoon. Advocaat Peter Plasman verdedigt de jongen en probeert uit te leggen waarom het allemaal meevalt.

Wat is er gebeurd?

,,Het gaat hier echt, echt, echt om een kwajongensstreek. Hij is samen met een vriend een verlaten woonboot ingegaan en nog een soort bootje, een sloepje dat daarnaast lag opgegaan. En daar hebben ze met brandblussers staan klieren. En hij had een nepwapen bij zich.”

Wat voor nepwapen?

,,Ik hou het bij een nepwapen. In elk geval een van het soort waar je niet mee rond mag lopen.”

Wat was de bedoeling van dat wapen?

,,Dat wapen hadden ze toevallig bij zich. Dat had niets met de kwajongensstreek te maken.”

Maar met verboden nepwapen een boot in die niet van jou is, waarom is dit dan een kwajongensstreek en geen gewapende inbraak?

,,Omdat bij een inbraak er sprake moet zijn van braak. Dat moet nog onderzocht worden maar deze verlaten, niet bewoonde woonboot stond gewoon open. Of er bij dat andere sloepje een klep of zo is opengemaakt, moet nog blijken. En ook moet er toch sprake zijn van iets van voorgenomen diefstal. En dat was niet het geval.”

Ze gingen toch met brandblussers aan de haal?

,,Nee, zeker niet. Ze stonden ermee te spuiten, zodanig in het zicht dat iemand de politie heeft gebeld. Als jij iets wil stelen ga je niet opzichtig met een brandblusser staan klieren.”

Waarom heeft de burgemeester dit niet zelf naar buiten gebracht?

,,Vanwege de privacy van haar zoon. Als ze dit naar buiten had gebracht wordt die zaak vreselijk opgeblazen omdat het háár zoon is. Ze heeft iedereen geïnformeerd die er van hoort te weten. Dat er van een doofpot wordt gesproken is echt schandalig, de burgemeester werd zelf verrast door het feit dat dit voorval onder een andere naam in de computer is gezet. Daar wist zij niks van. Bovendien is de zaak expres bij een ander Openbaar Ministerie dan Amsterdam ondergebracht om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.”

De Telegraaf schrijft dat ‘binnen justitie en politie’ onvrede is over ‘deze zaak onder de pet houden'. Waarom zijn ze zo boos? Is er dan echt niks aan de hand?

,,Ik begrijp daar niets van. De burgemeester heeft de gemeentesecretaris op de hoogte gebracht, de integriteitscommissie, ze heeft niets te maken met het feit dat iemand die jongen onder een andere naam in de computer heeft gezet. Daar werden zij, en ik ook, door verrast. Ze heeft alles gedaan wat ze moest doen. Misschien heeft iemand bij de politie de voorbarige conclusie getrokken dat ‘we niks meer van deze zaak gaan horen', terwijl het pas een maand geleden is. Maar ik weet het verder echt niet. Wie houdt er dan wat onder de pet?”

In Amsterdam speelt juist een debat over de vele gewapende geweldsincidenten. Brengt het feit dat haar zoon nu met ‘gewapende inbraak’ in verband wordt gebracht, haar niet in problemen?

,,Nee, ik denk het niet. Dit is een privézaak en je kunt nou eenmaal niet alles wat je kinderen uitspoken voorkomen.”

Is hij al eerder in aanraking gekomen met de politie?

,,Ik zat erbij toen hij werd verhoord: hij is first offender, dus geen strafblad.”