Peter R. de Vries: Dankbaar gaat maar door met terroriseren nabestaanden

Dankbaar, bekend van zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra in 1999, meent dat de misdaadjournalist veel te ver gegaan door hem bij RTL Boulevard neer te zetten als een gestoorde complotdenker. De publicist eist zowel van Peter R. de Vries als FremantleMedia (dochterbedrijf RTL Group) 20.000 euro voorlopige schadevergoeding.



De zelf al meerdere keren voor heftige uitspraken veroordeelde publicist stelt dat hem onrecht is aangedaan door 'zeer beledigende kwalificaties zonder wederhoor'. Volgens Dankbaar raakt de 'lastercampagne' van De Vries hem hard. Zo stelt de publicist onder meer dat hij dreigbrieven krijgt en dat ook mensen in zijn omgeving last hebben van de typeringen van de misdaadverslaggever. ,,Opsluiten en de sleutel weggooien, een kogel door zijn kop', dat zijn de dingen die ik te verwerken krijg," zei Dankbaar vandaag zelf in de rechtszaal.

Heftige mening

Volgens de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries moet Dankbaar 'niet gaan huilebalken'. ,,Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen en openbaren en daarbij de belangen van slachtoffers veronachtzaamt, die moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept. Hij laat zich zelfs niet stoppen door veroordelingen en dwangsommen en zoekt constant de media, dan moet je niet gaan zitten huilebalken als er eindelijk iemand een keer iets terug zegt en hem de maat neemt, ook al is dat niet vleiend en ook al is het in een tv-programma.''



Daar is de advocaat van Dankbaar, Thijs Stapel, het niet mee eens, zo bleek vandaag: ,,Hij heeft een afwijkende mening, maar dat wil niet zeggen dat hij op deze manier mag worden neergezet. Er geen bewijs dat hij gek is.''

Quote Iemand die zelf vindt dat hij werkelijk alles moet kunnen roepen, moet niet kleinzerig zijn als iemand iets terugroept Peter R. de Vries Volgens de advocaat van FremantleMedia, de producent van RTL Boulevard, is de kwalificatie 'kierewiet' licht. Hij noemt de theorie van Dankbaar in de zaak Vaatstra daarnaast een 'bizar complot' en stipt aan dat de publicist in 2013 nog door de politierechter werd doorverwezen voor onderzoek naar zijn psychische gesteldheid en bovendien recent door het Openbaar Ministerie werd uitgenodigd voor een gesprek met een psychiater.



Verder zou 'kierewiet' een waardeoordeel zijn, volgens de raadsman. ,,Het Europees Hof ging eerder akkoord met fascist en idioot.'' Ook haalde hij een rechtszaak aan waarin de Volkskrant publicist Micha Kat in een recensie een paranoïde gek noemde. Iets dat volgens de rechter toelaatbaar was.

De Vries zelf kwam ook aan het woord vandaag. ,,Deze man belaagt, stalkt, spot, beledigt", aldus de misdaadverslaggever. En later: ,,Ik heb gezegd dat hij volkomen kierewiet is. Ging dat over een grens? Ik vind van niet. Het is mijn mening." Eerder stelde De Vries dat de herhaalde online beschuldigingen van Dankbaar aan zijn adres, namelijk het meewerken aan het verdoezelen van de moord op Marianne Vaatstra, een stuk erger is dan iemand 'kierewiet' noemen.

Rectificaties

Wim Dankbaar werd onlangs zelf nog veroordeeld tot het plaatsen van meerdere rectificaties over onjuiste en kwetsende uitspraken van hem over de moeder van Maaike Vaatstra. De voorpagina van zijn website is sinds kort bijna volledig gevuld met de door de rechter afgedwongen rectificaties. Dankbaar beweert al jaren dat de voor de moord veroordeelde Friese veeboer Jasper S. niet de dader is. De overheid zou in zijn ogen de echte dader, een asielzoeker, de hand boven het hoofd houden en de onschuldige S. bewust hebben aangewezen als zondebok.

De publicist is al geruime tijd boos op moeder Maaike Terpstra omdat zij volgens hem 'niets van zich laat horen' in de zaak en aan zijn kant zou moeten staan in zijn strijd tegen corruptie bij de overheid. Hij verwijt haar ‘het ultieme verraad’ aan haar overleden dochter.