Peter R. de Vries: Heel goed als ouders Anne Faber het er niet bij laten zitten

Anne's familie noemde de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie & Veiligheid en Gezondheidszorg & Jeugd vanmorgen ‘onthutsend, schokkend, onvoorstelbaar en schrijnend’. ,,Dit mag niet zonder gevolgen blijven’’, klonk het.

Peter R. de Vries denkt daar net zo over. ,,De bevindingen zijn een opeenstapeling van blunders en nalatigheid. Uit de rapporten blijkt dat geen sprake is van een op zichzelf staand incident maar van een bestaande praktijk. Politie, justitie en hulpinstanties werken stelselmatig langs elkaar heen, komen niet in actie en verzuimen dingen.’’

Schering en inslag

De inhoud maakt de misdaadverslaggever woedend maar verbaast hem allerminst. ,,Het is schering en inslag. Dat is het erge eraan. In zaken van verkrachte vrouwen en gezinsdrama’s is het niet anders. Ik hoor al jaren verhalen over overbevolkte en onderbemande psychiatrische klinieken en politie, justitie en hulpinstanties die niet samenwerken, dingen niet signaleren of signalen niet doorgeven.’’

Hij noemt de reactie van politiek Den Haag op de rapporten ‘een verdomde schande’. ,,We zien weer de oude reflex: de Kamer doet verbaasd en is ‘geschokt’ maar had dit al lang moeten en kunnen weten. De overbevolking en onderbezetting in psychiatrische klinieken zoals die waar Michael P. zat, is enkel te wijten aan politieke bezuinigingen.’’

Justitie was volgens hem al in 2012 op de hoogte van het gevaar van Michael P. ‘Vader verkracht meisje Nijkerk schreef dikwijls politieke top... maar kreeg nooit een antwoord! Krokodillentranen van politiek’, schreef De Vries op zijn Twitteraccount.

Verantwoordelijken

De fouten bij de detentie van Michael P. zijn volgens hem niet de schuld van de kliniek alleen of van de professionals in de forensische zorg aan wie de verantwoordelijkheid over de zedendelinquent was toevertrouwd.

,,De blunders en nalatigheid zijn de hele organisatie aan te rekenen. Politie, justitie én hulpinstanties. Als ik in de schoenen zou staan van de ouders van Anne Faber zou staan, wat niet zo is, zou ik het er niet bij laten zitten. Excuses van minister Dekker zijn fijn en op zijn plaats maar veranderen niets aan de bestaande praktijk.’’

Minister Dekker

Minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) bood de familie Faber vandaag in een persoonlijk gesprek excuses aan namens de overheid en erkende de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de detentie van Michael P.. Desondanks vindt de bewindsman niet dat hij moet opstappen.