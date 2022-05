Peter veranderde na Srebrenica, ook richting zijn 1-jarige zoon: 'Ik werd harder en harder’

Edwin (52) uit Apeldoorn is teammana­ger tijdens de Invictus Games: ‘Hoop op meer begrip voor gewonde militairen’

Edwin de Wolf uit Apeldoorn is teammanager van Nederland tijdens de Invictus Games, vanaf zaterdag in Den Haag. Bij het evenement nemen oud-militairen die tijdens hun diensttijd fysiek of mentaal gewond raakten het tegen elkaar op. ,,Het is belangrijk te laten zien wat je wél kunt.”

13 april