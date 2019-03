Petitie: gun mantelzorger een weekje vrij

Ze hebben het wel geprobeerd hoor, vertelt Miranda Delfgou (46) met een vermoeid lachje. Vier jaar geleden ging het vierkoppige gezin een week naar Centerparcs in Limburg. Maar bij binnenkomst schoot haar autistische zoon Christian direct in paniek. ,,De schilderijtjes aan de wanden waren eng. Dus ging ik met mijn rolletje vuilniszakken in de weer om ze af te plakken. Maar dat was niet alles. Hij kon niet slapen, want het was hier anders dan thuis: het bed, de geluiden, de geuren.” Uitgeput kwam het gezin thuis.