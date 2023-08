Peuter (2) kreeg GHB binnen en kwam buiten bewustzijn in ziekenhuis aan: stiefvader voor rechter

Met spoed en buiten bewustzijn moest een 2-jarige peuter uit Velddriel vorig jaar mei naar het ziekenhuis. Het meisje kwam daar in kritieke toestand aan, omdat ze GHB had binnen gekregen. Vandaag stonden haar 23-jarige moeder en even oude ex-partner, een man uit de gemeente Woerden, voor de rechter in Arnhem.

In het ziekenhuis blijkt het kindje een GHB-vergiftiging te hebben opgelopen. De moeder en haar ex werden in het huis waar het gebeurde aangehouden. Zij hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeer onvoorzichtig gehandeld door een flesje van de gevaarlijke, verslavende stof GHB te laten rondslingeren.

Nieuwsgierig

Het OM rekent de verdachten het drama zwaar aan. ,,Het meisje was aan hun zorg toevertrouwd. Zij was 2 jaar, een leeftijd waarop kinderen nieuwsgierig zijn, alles in hun mond stoppen en zich aan je toezicht onttrekken. Het is de taak van ouders en verzorgers om hun kinderen liefdevol op te voeden, te begrenzen, maar vooral ook om ze juist voor dit soort ellende te beschermen.’’

Het laten rondslinge­ren van drugs is het domste wat je kunt doen Officier van justitie

,,Een kind moet daarop kunnen vertrouwen. Het laten rondslingeren van drugs is het domste wat je kunt doen. En dan, van de verschillende soorten drugs, is GHB een van de gevaarlijkste en bovendien illegaal. Het is superverslavend en je maakt het zelf, nota bene van rioolontstopper.’’

De twee hoorden vandaag 180 uur werkstraf tegen zich eisen, plus twee (voor de moeder) en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (voor de ex). De toestand van het meisje was kritiek. Zij herstelde wel zonder blijvende schade.

Volgens het OM draaiden de verdachten in eerste instantie om de situatie heen, toen hen werd gevraagd naar het incident. Ze gaven verschillende verklaringen. Zo zou het meisje het flesje ‘in de speeltuin’ hebben gevonden, of zouden vrienden het hebben ‘achtergelaten na een feestje’.

Bizar dat er gewoon morfine op de vloer van de badkamer lag Officier van justitie

‘Geen verantwoordelijkheid nemen’

Tijdens de zitting donderdag bekenden de twee verdachten echter dat het flesje GHB in de woning aanwezig was, voor ‘eigen gebruik’. Het OM stelde dat de verdachten meer gevaarlijke stoffen in huis hadden waar het kind bij zou kunnen. De officier: ,,Bizar dat er gewoon morfine op de vloer van de badkamer lag.’’

Dat de twee volgens het OM niet vanaf het eerste moment hun verantwoordelijkheid namen voor het drama, wordt hen ook zwaar aangerekend. ,,Ik ben blij dat vandaag beide verdachten hebben toegegeven hoe het echt zat en dat zij beiden hebben aangegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd”, zei de officier. ,,Ik zie dat het hen heeft geraakt en ik wens hen toe dat zij hun problemen te boven komen en goede ouders kunnen zijn.’’

Het OM is van mening dat de twee evenveel schuld hebben, maar tegen de ex-partner uit de gemeente Woerden is een zwaardere voorwaardelijke straf geëist in verband met zijn drugsgebruik, waarvoor hij behandeld moet worden. De officier: ,,Zie het maar als een extra stok achter de deur.” De rechter doet over twee weken uitspraak.