Een groep jongeren had volgens getuigen op straat ruzie gekregen met elkaar en daarbij werden schoten gelost. Daarbij is een auto in de achterruit geraakt. Die auto is in de straat achtergelaten en de inzittenden zijn gevlucht. De politie is op zoek naar deze personen. Een groene Opel Astra die na het incident hard wegreed is teruggevonden op de Wolfstraat in Helmond. Ook uit die auto zijn mensen gevlucht, waarnaar de politie op zoek is. Op het Doorneind is een verdachte aangehouden.