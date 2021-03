Pfizer-directeur wil farmaceuten in OMT: ‘Sector verdient sterkere stem’

Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt in een interview met deze site dat de farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.



Dat vertrouwen zou er wat hem betreft toe moeten leiden dat de sector welkom is aan tafel bij het OMT, de club experts die het kabinet adviseert bij de bestrijding van virusziekten. Het zit Kaptein dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij ‘een hele spaghettikluwen’ aan organisaties, maar dat de NVFG, beroepsvereniging voor mensen die in de farmacie werken, nergens bij werd betrokken. ,,Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne.”



Kaptein benadrukt dat inhoudelijk deskundigen uit de sector zouden moeten aanschuiven bij het OMT, en niet de mensen met commerciële functies. ,,Ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis. Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.”