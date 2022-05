Philips krijgt ruim 21.000 klachten over apneu-apparaten, 124 sterfgevallen gemeld

Heeft Oost-Nederland last van de supercell? ‘We krijgen het toetje van gisteren’

In een groot deel van Nederland is de zon nog volop aanwezig. Maar in de loop van de dag volgt er vanuit het zuidwesten veel regen en mogelijk onweer. In Limburg en Brabant is er zelfs kans op een ‘supercell’. Ook Oost-Nederland krijgt te maken met zwaardere weersomstandigheden, maar weerman Mark Wolvenne denkt dat het met een sisser afloopt. ,,Gisteren was het veel broeieriger.”

11:49