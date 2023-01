Piek griepgolf achter de rug

Toen sprak het Nivel nog van een golf van ‘matige intensiteit’, maar inmiddels zitten we weer op het niveau daaronder, namelijk die van ‘lage intensiteit’. Van een griepepidemie wordt in de regel gesproken als een aantal weken achter elkaar meer dan 58 per 100.000 mensen naar de huisarts gaan met griepachtige klachten en bij een aanzienlijk deel ook daadwerkelijk het griepvirus (influenzavirus) wordt aangetroffen. Dat is het geval sinds ongeveer half december.

Afgelopen week werd bij 37 procent van de monsters die bij patiënten met griepachtige klachten werden afgenomen het influenzavirus gevonden. De andere patiënten dragen andere virussen bij zich, waaronder bijvoorbeeld het rhinovirus en het humaan metapneumovirus.

Coronavirus ook nog aanwezig

Verder wordt ook nog steeds het coronavirus aangetroffen bij mensen die naar de huisarts gaan. De bevindingen van het Nivel geven een beeld van hoeveel griep er rondgaat in Nederland, maar volledig zijn de cijfers niet. Veel mensen zieken immers thuis uit van een griep of andere infectie en melden zich niet per se bij de huisarts.

De hoogste griepgolf van de afgelopen jaren was in 2018. Op het hoogtepunt van die epidemie meldden zich 172 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts. Tijdens de coronapandemie ging er minder griep rond dan normaal is voor het winterseizoen, hoogstwaarschijnlijk vanwege maatregelen die contact tussen mensen beperkten. In de tien jaar voor de pandemie duurde een griepgolf gemiddeld dertien weken. De langste griepepidemie ooit gemeten in Nederland was die van de winter van 2014/2015. Deze duurde 21 weken.

