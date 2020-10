Piek van tweede golf moet nog komen: ‘9 op de 10 is nog vatbaar voor dit virus’

Twee jaar cel geëist tegen verdachte mislukte overval René van der Gijp: ‘Ik ben heel dom geweest’

19:22 Drie gemaskerde mannen kwamen op 27 april met hamers op René van der Gijp af. De Veronica Inside-commentator zat op dat moment in zijn auto voor zijn huis in Dordrecht. De overvallers probeerden de ruiten te breken, maar dat mislukte. De chauffeur van de overvallers, de 21-jarige Ryan V., verscheen donderdagochtend voor de rechter. ,,Dit had ik nooit moeten doen, denk ik.”