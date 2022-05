Pieter Boon (39) uit Beek overleden in Kaapstad: crowdfunding voor zijn kleine dochters

In Kaapstad in Zuid-Afrika is op 25 april Pieter Boon, afkomstig uit Beek, plotseling thuis in zijn slaap overleden. Waaraan Pieter overleden is, wordt nog onderzocht. Woensdag is er een afscheidsceremonie geweest in Kaapstad - hij zal daar ook gecremeerd worden - en volgende week dinsdag is er in Nederland nog een afscheidsdienst.