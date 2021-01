Piloot wil rondje boven Amsterdam vliegen, maar wordt tegengehouden: 'Dan wordt iedereen wakker’

Coronavirus LIVE | Aantal besmettin­gen voor vierde week op rij gedaald, Duitsland verlengt nationale lockdown

17:25 Het aantal coronagevallen is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.776 meldingen van positieve tests. Verder is in Duitsland een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.