Pinguïns langs provinciale weg in Drenthe verrassen automobilisten en politie

De politie in de Drentse gemeente Aa en Hunze is dinsdagmorgen uitgerukt voor een wel heel opmerkelijke melding. Daarin was sprake van een pinguïn langs de provinciale weg N34 bij Zuidlaren. Het bleek niet het enige exemplaar te zijn.

Een automobilist meldde omstreeks 09.30 uur dat er een pinguïn langs de N34 stond tussen Eelde en Zuidlaren. De melder kon naar eigen zeggen niet goed zien of het ging om een echte pinguïn of een ‘beeldje’. Een patrouillewagen reed vol spanning naar de opgegeven locatie.

Onderweg zagen de twee agenten tot hun grote verbazing nog meer pinguïns langs de provinciale weg staan. Nader onderzoek wees uit dat het ging om uit hout gezaagde en beschilderde exemplaren. De politie verwijderde de bordjes omdat ze het wegverkeer konden afleiden. Eentje werd voor onderzoek meegenomen.

Kunstenaar

De politie plaatste een bericht met foto van de pinguïn op Twitter. Dat bezorgde meerdere volgers een glimlach, zo bleek. Het mysterie van de pinguïns werd aan het eind van de middag opgelost toen RTV Drenthe meldde dat ze afkomstig waren van een kunstenaar uit Stadskanaal. Hij raakte eind vorig jaar geïnspireerd door het lied waarmee Bosschenaar René Jonker deelnam aan The voice of Holland. In Als de liefde niet bestond van de hand van Toon Hermans zit een passage over de wereld koud als ijs.

Het lied was, zo verklaarde de maker, Pascal Bunk, aan de lokale omroep ‘een soort van basis omdat er tegenwoordig minder ruimte is voor respect en alles vaak een kille bende is’. Een kunstproject in de oude vlindertuin van de voormalige dierentuin in Emmen deed de rest. ,,Er waren zoveel negatieve reacties over de oude en nieuwe dierentuin, dat respect vaak ver te zoeken was. Daar komt het idee ook wel vandaan.”

Onbekend aantal

Bunk zegt niet te weten hoeveel pinguïns hij langs wegen in Drenthe en Groningen plaatste. ,,Ik maak er acht per uur, heb geen idee hoeveel uur ik eraan heb besteed.’’ Hij krijgt naar eigen zeggen heel leuke reacties van mensen. Die vinden het volgens hem echt te gek. ,,De pinguïns worden ook verplaatst. Ik plaats ze op een punt in Exloo en ze staan vervolgens opeens in Klazienaveen.’’

Bunk gaat dan ook 'gewoon’ door met zijn pinguïns. ,,Ze zijn te leuk om te maken en als er iemand om moet lachen, dan heb ik mijn doel bereikt.”

De politie Aa en Hunze reageerde op gepaste wijze op de ontrafeling van het mysterie. ‘Ook wij hebben er hartelijk om gelachen’, klonk het dinsdagavond.

