Pinkpop-slachtoffers aan de beterende hand: Ze zijn positief

Advocaat Nino Pennino sprak deze week met de slachtoffers en hun familie. ,,Het zijn jonge mensen, ze hebben veel energie en die gebruiken ze voor hun herstel.''

Na afloop van het popfestival in Limburg schepte een man uit Heerlen maandagnacht 18 juni vier festivalgangers bij de ingang van camping B in Landgraaf. Een 35-jarige vrijwilliger van Pinkpop uit Heerlen overleed daarbij. Drie anderen - een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen - raakten in een coma en verkeerden in levensgevaar.

,,Gelukkig kunnen ze inmiddels weer communiceren en proberen ze te herstellen'', zegt Pennino tegen deze website. ,,Er is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar ze zijn positief.''

Het bestelbusje van de aanrijding.

Een van de drie slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis, een ander is inmiddels thuis, de derde verblijft in een revalidatiecentrum. Een van hen is aan een rolstoel gebonden.

Waarschijnlijk aan het eind van het jaar komt de zaak voor. De rechter moet dan bepalen of de bestuurder van de witte bestelbus schuldig is aan onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag, of dat het om een noodlottig ongeval gaat.

Advocaat Pennino claimt één getuige te hebben die de bestuurder 'zeker 80 of 90 kilometer per uur' zag rijden over de weg waar tijdens Pinkpop een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur gold. ,,Dus dat is veel harder dan toegestaan.'' De advocaat van de bestuurder kan niet op die verklaring ingaan: ,,Het onderzoek is nog gaande.''

'Hij zag ze niet'

Voor justitie staat wel vast dat de bestuurder van de bus niet met opzet handelde. Ook had hij geen alcohol gedronken. Zelf verklaarde de Heerlenaar totaal verrast te zijn door het groepje feestvierders op de weg. ,,Hij heeft niet kunnen ingrijpen omdat hij de slachtoffers niet gezien heeft", luidde de officiële verklaring via zijn advocaat.

Andere ooggetuigen vertellen juist dat het groepje goed zichtbaar was op de weg: ,,De weg was verlicht."