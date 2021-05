Pinksterweekend belooft nat, koud en windering te worden, daarna droger weer verwacht

LIVE | Resultaten FieldLabs over concerten zijn positief en bieden hoop voor de toekomst

7:02 De resultaten van de zogenoemde FieldLabs, waarbij is geëxperimenteerd met evenementen zoals concerten en festivals, zijn positief. Met aanvullende maatregelen, zoals testen vooraf, zouden dit soort evenementen in de nabije toekomst veilig georganiseerd kunnen worden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.