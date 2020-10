Plan Essent: ‘Groene stroom? Dan fors lagere energienota’

Volgens Essent ondergraaft het kabinet het draagvlak voor de verduurzaming door steeds hogere heffingen bovenop de energierekening te leggen. Sinds 2013 moeten huishoudens jaarlijks een zogenaamde Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Deze ODE - met de opbrengst worden oa de grote windparken op zee aangelegd - zet de betaalbaarheid van gas en licht onder druk: kostte de duurzaamheidsheffing een gezin van vier personen in 2017 nog 65 euro, dit jaar is dat al 175 euro. Met Prinsjesdag kondigde het kabinet bovendien aan dat de ODE in 2021 weer tien procent stijgt. Inmiddels vormen belastingen en heffingen de helft van de energierekening.

Vandaar dat Essent vandaag voorstelt om huishoudens die duurzame energie afnemen de ODE kwijt te schelden. ,,Consumenten die voor groene stroom en gas kiezen betalen nu net zoveel mee aan de vergroening als huishoudens die dat niet doen”, stelt Essent-ceo Lammers. ,,De overheid geeft zo een verkeerd signaal af.”

Nauwelijks prikkels

Kwijtschelden scheelt een gezin bijna 200 euro per jaar, beklemtoont hij. ,,Dat is serieus geld.” Volgens Essent is het probleem van het huidige beleid dat de overheid vooral op macroniveau duurzaamheidsmaatregelen treft. ,,Die gaan over de hoofden van gewone Nederlanders heen. Mensen krijgen nauwelijks prikkels om zelf te verduurzamen”, stelt Lammers.

Essent wil het plan bekostigen door de ODE afhankelijk te maken van de CO2-uitstoot van de verbruikte stroom en gas in plaats van alleen het verbruik. ,,De vervuiler betaalt,” aldus Lammers. Bijkomend voordeel is dat de vraag naar duurzame stroom stijgt, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker wordt in groene energie investeren. ,,Dat scheelt de overheid subsidies, het mes snijdt aan twee kanten.” Volgens Essent is het plan doorgerekend door organisatieadviesbureau Berenschot en kan het budgetneutraal worden gerealiseerd.

Portemonnee

Essent hoopt met het plan discussie los te maken in politiek Den Haag, ook met het oog op de verkiezingen. ,,De opwarming van de aarde lijkt te versnellen, kijk maar naar het recente temperatuurrecord van boven de 40 graden”, zegt Lammers. ,,We moeten snel iets doen.” Beste manier om Nederlanders te motiveren blijft toch via de portemonnee, stelt de ceo. ,,Kijk naar de lage bijtelling voor elektrische voertuigen: ineens regende het Tesla 3's. De subsidie op zonnepanelen is eveneens een groot succes.”

Er vallen overigens nog wel enkele mitsen bij het plan te maken. Zo is al meermaals uit onderzoek van onder meer milieuclubs gebleken dat groene stroom niet altijd werkelijk groen is. Regelmatig wordt vieze stroom uit bijvoorbeeld kolen groen gewassen via zogenaamde certificaten van oorsprong. Essent maakte zich daar in het verleden ook schuldig van, stelden de organisaties. Daarnaast is groene stroom al populair: ruim tweederde van de Nederlanders kiest er voor, al dan niet deels. ,,Ruim een derde echter nog niet en dat zijn heel veel mensen,” repliceert ceo Lammers. ,,En voor het aandeel groen gas is de winst nog hoger.”

De energiereus vindt dat de rekening van de energietransitie best minder bij de burger gelegd kan worden. ,,De energietransitie is kostbaar, maar als je het vergelijkt met de Deltawerken - en eigenlijk is de energietransitie een soort nieuwe Deltawerken - dan vallen de kosten mee. Als percentage van ons BBP (nationaal inkomen, red) liggen die een factor lager dan bij de Deltawerken in de jaren ‘50.”

