Plan voor ‘vaccinatiepaspoort’ deze maand gepresenteerd

De cijfers na één jaar corona: niet in een Brabants dorp, maar in Zandvoort vielen de meeste slachtof­fers

15:11 Na precies één jaar corona in Nederland blijkt Limburg de provincie waar relatief de meeste coronadoden te betreuren zijn. Per 100.000 Limburgers zijn het er volgens de officiële registratie van het RIVM 126. Dat is 44 procent boven het Nederlands gemiddelde van 88 doden per 100.000 inwoners. In Brabant, de nummer twee op de lijst, stierven 111 mensen per 100.000 inwoners.