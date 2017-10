'Player' Jesse kan zich tekstbericht met 'Pig' niet meer herinneren

In de verklaring staat dat Jesse het woord 'Pig' mogelijk wel heeft gebruikt met betrekking tot de seksuele handelingen tussen de twee tijdens zijn vakantie. Maar hij kan zich dit naar eigen zeggen niet herinneren. ,,Als hij ooit het woord 'Pig' heeft gebruikt dan is dat uitsluitend tijdens zijn verblijf in Spanje geweest en kan dat uitsluitend betrekking gehad hebben op de manier waarop de seks tussen hen is bedreven. Het heeft in ieder geval geen betrekking op haar persoon of uiterlijk'', aldus de raadsman in een recent op Twitter geplaatste verklaring.