Plensbuien zorgen voor wateroverlast in midden en westen van het land

Door de hevige regenval is vanochtend de snelweg A20 in beide richtingen afgesloten ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein. Het water liep daar niet meer snel genoeg weg. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via de zuidkant van Rotterdam.



Even verderop in Rotterdam zakte een veegwagen weg in een zogeheten sinkhole. Het gat ontstond vlak voor openingstijd voor de Etos. ,,Mogelijk is het zinkgat ontstaan door de zware regenval. Dat wordt nu onderzocht'', aldus Heleen Mookhoek van Urban Department Store Rotterdam.

Blank

De brandweer moest ook in Amersfoort in actie komen vanwege de wateroverlast. Onder andere een tunnel bij station Schothorst staat helemaal blank. Veel reizigers kwamen hierdoor te laat op hun werk of op school. Een groep jongeren probeerde om over te steken via het spoor.



Ook in Woerden liep vanochtend een tunnel onder water. Een auto kwam daardoor stil te staan. In Boskoop liepen diverse kelders onder water en in Gouda stond er file omdat ouders massaal de auto pakten om hun kinderen naar school te brengen.

Forse buien

Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza viel de meeste neerslag tot nu toe in het grensgebied van Zuid-Holland en Utrecht. ,,Het zijn forse buien die maar heel langzaam verder trekken. Met name Noord-Holland zal daar een groot deel van de middag nog hinder van ondervinden'', aldus Klaassen.



Ondertussen ontstaan in het zuiden nieuwe buien, die ook weer richting het westen trekken. ,,Maar dat zijn losse buien'', vertelt Klaassen. Zowel vanavond als ook morgen moeten zowel het zuiden als het westen van het land nog rekening houden met kans op regen. Klaassen: ,,In het oosten en noorden van het land is het vandaag wel best aardig, met temperaturen rond de 25 graden.''



Vandaag en morgen zijn volgens de weerman wel gelijk de natste dagen van de week. In het weekend wordt het wat wisselvalliger, met iets meer ruimte voor de zon.