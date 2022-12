Plots wordt vrouw (77) neergestoken tijdens uitlaten van haar hond: ‘Dit is totaal ontspoord gedrag’

Zoektocht naar sinds donderdag vermiste Oekraïense vluchte­ling Inna, politie verspreidt foto

De politie zoekt in de Friese plaats Grou naar een vermiste Oekraïense vluchteling. De 50-jarige vrouw vertrok donderdagochtend uit de noodopvang waar ze verbleef, sindsdien is ze spoorloos. Een gespecialiseerd team zoekt ook in en op het water naar haar.

16:18