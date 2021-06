Plotselinge overstromingen door hevig onweer in zuiden van Limburg, KNMI geeft code oranje af

De meldkamer van de politie krijgt veel telefoontjes over wateroverlast in Landgraaf, Kerkrade en Eygelshoven.



Meteoroloog Wouter van Bernebeek meldt dat er 'enorme flash floods’ in het zuiden van Limburg zijn. ‘Naar verluidt is daar lokaal al meer dan 100 millimeter (!) regen gevallen.’ Een inwoner van Landgraaf schrijft op Twitter: ‘Echt niet normaal. Keuken en kelder gewoon ondergelopen. Dakpannen konden de aanvoer van water niet aan.’



De veiligheidsregio meldt stormschade en wateroverlast door stevige buien in met name Landgraaf en Kerkrade. Terwijl veel straten in Kerkrade blank staan, is er in de Velhofstraat in stadsdeel Eygelshoven een gaslek ontstaan. Of er een verband is met de hevige onweersbuien kon een woordvoerster van de brandweer nog niet direct zeggen. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Onder meer een supermarkt en een zorgcentrum zijn in verband met het gaslek ontruimd. Enexis is ter plaatse.