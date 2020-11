Poederbrief ziekenhuis Venray blijkt loos alarm

De brief bevat volgens het ziekenhuis een 'korrelige inhoud'. Uit voorzorg werden de brandweer en de politie gealarmeerd. De hulpdiensten zagen geen reden voor ontruiming, aldus het ziekenhuis. De melding over een gevaarlijke stof in het ziekenhuis aan de Merseloseweg kwam rond 8.30 uur binnen bij de hulpdiensten. De politie nam de brief hierop mee voor verder onderzoek.

Meerdere poederbrieven

De afgelopen dagen werd op meerdere plaatsen een poederbrief bezorgd, vorige week nog in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Of er een verband is, blijft vooralsnog onduidelijk. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven. De teller staat inmiddels op 19.



De meeste poederbrieven werden bezorgd in Amsterdam. In meerdere brieven is het poeder een bestrijdingsmiddel, maar in een hoeveelheid die niet schadelijk is voor de gezondheid. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven en of de incidenten verband met elkaar houden. De coördinatie hiervan ligt in Amsterdam, zei de woordvoerster.