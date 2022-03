Poes Friedo raakte spoorloos in het Duitse Bremen en werd gevonden in Utrecht: ‘Nog nooit eerder gezien’

Legde poes Friedo te voet 314 kilometer af vanuit de Duitse plaats Bremen, of liftte ze gratis mee met een vrachtwagen tot in Utrecht? Bea Keijzer van Huisdierenmeldpunt Utrecht zag nooit eerder een vermiste kat van zó ver weg in Utrecht verschijnen.

De vermiste poes werd aangetroffen op de Da Costakade bij Vaartsche Rijn en leek mank te lopen. Daarom brachten omstanders de poes naar de dierenambulance. ,,Ik kon haar chip niet identificeren, de kat was niet vindbaar in de Nederlandse database”, vertelt Ilona van dierenambulance Utrecht. Daarom werd Friedo, de cyperse kat, naar het dierenasiel aan de Koningsweg in Utrecht gebracht.

Speuren

Ook werd er een melding van de verdwaalde kat geplaatst bij Huisdierenmeldpunt Utrecht. Bea Keijzer ging al snel op onderzoek uit. Na een uurtje speuren had ze het adres van de kat getraceerd. Haar chip las uit: Sulzbach-Duitsland.

Quote Maar vanuit het buitenland heb ik nooit eerder gezien Bea Keijzer

Hoe de kat in hemelsnaam in Utrecht beland is? Keijzer denkt dat Friedo met een vrachtwagen is meegelift en vanaf de Jaarbeurs rond is gaan zwerven. ,,We zien vaker katten die op vrachtwagens vanuit Amsterdam in Utrecht belanden. Maar vanuit het buitenland heb ik nooit eerder gezien.”

Oh oh oh, wat een kat

Toen de eigenaren van Friedo contact opnamen met Keijzer konden ze maar één ding: lachen. ,,Ze begrepen er niets van. ‘Oh oh oh, wat een kat’, zeiden ze alsmaar.” Terwijl Keijzer de taalbarrière probeerde te omzeilen, probeerden de eigenaren ondertussen uit te vogelen waar Utrecht ligt.

Keijzer is blij dat Friedo herenigd kan worden met haar baasjes: ,,Laat je kat chippen en geef hem écht op als vermist. Zo konden de baasjes van Friedo hun kat binnen een dag terugvinden.” Morgenmiddag wordt Friedo opgehaald. ,,Mogen ze wel mooi vier uur heen, en vier uur terug rijden naar Utrecht”, lacht Keijzer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.