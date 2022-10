Poging ‘carjacking’ Van Bommel verbaast experts: ‘Pakkans veel te groot’

ING gooit Viruswaar­heid op straat ‘uit angst voor miljoenen­boe­tes’

De Nederlandse bank ING wil geen betaalrekening meer verstrekken aan Viruswaarheid uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de wet, zeggen deskundigen tegen deze site. In 2018 moest de bank een megaboete van 775 miljoen euro betalen omdat ze ernstig tekort was geschoten in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

25 oktober