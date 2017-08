Poging tot overval op truck: 'Help, help, mijn vrouw en kinderen'

Een vrachtwagenchauffeur is deze morgen klemgereden en bedreigd op een weg bij het Gelderse Beneden-Leeuwen. De weg was urenlang volledig dicht voor onderzoek.

Er is sporenonderzoek gedaan aan onder meer de vrachtwagen zelf en in de omgeving van het voertuig. Medewerkers van de forensische opsporing, de recherche en de verkeersongevallenanalyse zijn daarvoor ter plekke geweest. De Maas en Waalweg (N322) is even na acht uur weer vrijgegeven, nadat het onderzoek ter plekke was afgerond.

De chauffeur raakte volgens de berichten in paniek en whatsappte zijn contactpersoon bij Primark, waarvoor hij kleding vervoerde, dat hij werd overvallen. ,,Help, help, mijn vrouw en kinderen", zou hij hebben gemeld.

Schoten

,,Het gaat om een poging tot overval, waarbij mijn chauffeur is klemgereden door drie auto's’’, weet de eigenaar van Ünsal Transport uit Roermond, waarvoor de chauffeur reed. De lading van de truck is ongemoeid gelaten, aldus de eigenaar.



Hij zegt dat er schoten zijn gevallen bij de overval. ,,Volgens mij is er in de lucht geschoten, maar meer weet ik niet’’, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Motief

Het motief voor de bedreiging bij Beneden-Leeuwen, in de buurt van Tiel, is vooralsnog onbekend. ,,We zijn druk bezig om helder te krijgen wat er precies is gebeurd’’, zegt een politiewoordvoerder. De bedreigde chauffeur is ongedeerd gebleven, meldt zij. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.



Cocaïneroof

De overval vertoont parallellen met de spectaculaire cocaïneroof in Beneden-Leeuwen, op dinsdag 27 september 2016. Destijds werd een vrachtwagen die bananenpulp vervoerde, klemgereden door twee auto's op de Van Heemstraweg. Zij roofden enkele sporttassen uit de truck, waar volgens de politie cocaïne in zat ter waarde van tussen de 15 en 20 miljoen euro.

In januari van dit jaar werden vier verdachten aangehouden voor deze beroving. Het is onbekend of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.