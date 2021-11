Politici in 2020 vaker bedreigd, geregeld door kinderen

De bedreigingen - vooral gedaan via social media - komen opvallend vaak van minderjarigen, in totaal 49 keer. Zeven keer heeft Bureau Halt de zaak afgedaan, 42 kinderen kregen de wijkagent aan de deur. Die voert een berispend gesprek met de minderjarige en zijn of haar ouders en legt de gevolgen uit van het bedreigen.

Via social media

Veel bedreigingen komen via social media, met name via Twitter en Instagram. ,,Voor het achterhalen van de persoon achter een account is dikwijls onderzoek nodig. Dat onderzoek is vaak ingewikkeld en een zaak van lange adem”, aldus het OM. In 75 zaken is het onderzoek vooralsnog stilgelegd omdat er geen verdachte is gevonden, 88 zaken zijn nog in behandeling.