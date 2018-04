Politie achterhaalt identiteit onwel geworden hardloper

Rapport: tbs-moord Kijvelan­den gevolg van personeels­te­kort

16 april De steekpartij in tbs-kliniek de Kijvelanden in Rhoon, die het leven kostte aan de 25-jarige medewerker Arnd Otten, gebeurde in een onveilige werkomgeving door personeelstekort. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een nog vertrouwelijk onderzoeksrapport dat in handen is van RTL Nieuws.