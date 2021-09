Politie arresteert handlanger van Taghi op Curaçao

De 49-jarige Gregory F. werd opgepakt bij een hotel in de baai Jan Thiel, vlakbij Willemstad, in verband met een grootschalige drugszaak.

F. geldt als een crimineel contact van Ridouan Taghi. In juli 2015 stuurde Taghi, volgens justitie, hem een bericht toen er een grote wapenvondst gedaan was in Nieuwegein. ‘Ja staat overal sir. Grootste wapenvondst ooit, gelukkig niet alles.’

Internationale cocaïnehandel

Gregory F. figureerde in 2010 in de marge van het onderzoek ‘Carneool’. Dat onderzoek draaide om de moord op de twaalfjarige Danny Gubbels. Het kind werd doodgeschoten toen de woonwagen van zijn ouders beschoten werd. Dit gebeurde nadat de vader van Gubbels in conflict was geraakt over een vermiste partij cocaïne met een groep Amsterdamse criminelen.