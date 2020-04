Politie betrapt mannen bij handel langs A50 en onderschept 150.000 euro aan drugs

Op dezelfde dag is in een vakantiewoning in Overloon een kilo cocaïne, een cocaïnepers en nog eens ruim 100 liter aan amfetamine-olie gevonden.

Verschillende spullen overgedragen

De politie kwam de handel op het spoor toen ze op de A50 een auto zagen die al vaker was gezien bij verdachte situaties. De auto parkeerde vervolgens op het bedrijventerrein in Heteren naast een Poolse trekker met oplegger.

Even later voegde zich daar een Duitse bestelbus bij en werden er vanuit de bestelbus verschillende spullen aan de vrachtwagenchauffeur overgedragen.

Verborgen ruimtes gevonden

Bij nader onderzoek bleek dat te gaan om de verdovende middelen en de amfetamine-olie. Hierop zijn de drie mannen, twee Polen (41 en 28 jaar oud) en een 31-jarige Rotterdammer, opgepakt. Hun voertuigen zijn in beslag genomen.



Zowel in de bestelbus als de personenauto zijn verborgen ruimtes gevonden waar verdovende middelen of grote sommen geld in vervoerd zouden kunnen worden. De ruimtes waren nu leeg.



Uit het onderzoek dat volgde kwam de vakantiewoning in Overloon in beeld. Twee van de verdachten zouden daar regelmatig komen. Daar werd nog meer amfetamine-olie en ook cocaïne gevonden.