Politie Breda arresteert elf mensen die KOZP-betogers lastigvallen

VIDEODe politie heeft elf personen aangehouden die opdrongen naar betogers van Kick Out Zwarte Piet in Breda. De actiegroep demonstreert bij Park Valkenberg, waar een sinterklaasfeest wordt gevierd met grijze pieten.

KOZP vindt grijze pieten toch nog racistisch en spreekt van een schijnoplossing. De organisatie van het sinterklaasfeest houdt echter vast aan deze kleur om de pieten onherkenbaar te houden, liet een woordvoerder eerder weten. De betogers hebben bordjes bij zich met teksten als ,‘Racisme is geen kinderfeest’, ‘Feest voor ieder kind’, ‘Grijze piet is ook racisme’ en ‘Kick out grijze piet’. Ook scanderen ze: ‘No more blackface’ en ‘Kick Out Zwarte Piet’. KOZP-voorman Jerry Afriyie sprak de betogers toe en zei dat Breda ,,zich moet schamen’’.

Volledig scherm Actievoerders protesteerden zaterdagochtend tegen Zwarte Piet in Breda. © ANP

De tientallen KOZP-actievoerders, van wie de meeste een mondkapje dragen, verzamelden zich rond 10.00 uur bij een van de ingangen van het park aan de J.F. Kennedylaan. Deze locatie was vooraf door de gemeente aangewezen. Dit is niet de plek waar ouders met hun kinderen het park binnengaan, maar bezoekers van het feest komen wel langs de demonstratie. In de buurt van het park is veel politie op de been en staan busjes van de mobiele eenheid paraat.

Volledig scherm Actievoerders protesteerden zaterdagochtend tegen Zwarte Piet in Breda. © ANP

Vanaf de overkant van de straat klonk eerder boegeroep van een handvol tegendemonstranten. Een ander groepje dat zich tegen KOZP leek te keren, is door de politie bij de betogers vandaan gestuurd. Volgens een politiewoordvoerder worden mensen aangesproken van wie niet duidelijk is wat ze er komen doen. ,,Als blijkt dat ze er niks hebben te zoeken, vragen we ze weg te gaan.’’

Lang lijkt de enorme politiemacht overbodig. Behalve dat er veel lawaai wordt gemaakt, verloopt de demonstratie vreedzaam. Totdat na een uurtje demonstreren zich een handjevol supporters van de harde kern van NAC zich meldt. ‘Rot op uit onze stad’, klinkt het dreigend.

Maar door tussenkomst van de politie blijft een confrontatie uit. Onder zachte dwang wordt het groepje tegendemonstranten op afstand gehouden. Even later lijkt het groepje af te druipen. Maar kort daarop meldt de politie dat er toch elf personen zijn aangehouden.

Volledig scherm Actievoerders protesteerden zaterdagochtend tegen Zwarte Piet in Breda. © AP

‘Schaam je Breda’

De demonstranten die van heinde en verre komen, blijven ondertussen lawaai maken alsof er honderden actievoerders staan. ‘Zwarte Piet kan niet meer’, wordt er geroepen en keer op keer klinkt ‘schaam je Breda.’

,,Breda is’’, zegt woordvoerster Marieke van KOZP, ,,dan ook één van de weinige steden in Nederland waar Zwarte Piet nog altijd alle kenmerken vertoond die doen denken aan ons slavernij-verleden. Het zijn echte die-hards hier. In Eindhoven, Tilburg en Den Bosch zijn ze daar vanaf gestapt, maar hier in Breda niet. Zo lang dat niet gebeurt, blijven wij hier demonstreren.’’

De grijze pieten die Sinterklaas begeleiden bij de intocht zijn in Breda inderdaad nog behoorlijk zwart. Dat stoort mede-demonstrant Emma die uit Breda komt, mateloos. ,,Ik schaam me echt voor mijn stad. Waarom is dit nodig.’’

Volledig scherm De Sinterklaasintocht in Breda. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Sinterklaasjournaal

Ondertussen hebben burgemeesters uit het hele land hebben samen met kinderen Sinterklaas verwelkomd bij het Grotepietenhuis. Dat was te zien in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO 3.

Net als vorig jaar is er dit keer vanwege de coronamaatregelen geen landelijke intocht met publiek van de goedheiligman en zijn pieten. De NTR maakte eerder bekend dat er opnieuw een optocht was bij het Grotepietenhuis, dat zich bevindt in Paleis Soestdijk in Baarn. Burgemeesters waren eerder uitgenodigd zich daarvoor aan te melden.

De burgemeester van Wijk bij Duurstede mocht het spits afbijten bij het defilé, waar de goedheiligman vanaf een stoel op het bordes de stoet aan zich voorbij zag trekken en cadeaus in ontvangst nam. Verder kwamen onder meer de gemeenten Nieuwkoop, Someren, Utrecht, Zundert, Haarlemmermeer, Zutphen, Moerdijk en West Betuwe voorbij.

In het Sinterklaasjournaal was Sinterklaas met zijn schimmel Ozosnel afgelopen week kwijt, maar vrijdagavond werd duidelijk dat hij al in het Grotepietenhuis was.