Politie breidt onderzoek uit naar Limburgse cold case-zaak

Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig

14:21 Veel kinderen die van 1945 tot nu in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven zijn onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Toezichthouders hebben verzuimd in te grijpen, concludeert een commissie die dat heeft onderzocht.