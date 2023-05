Politie deelt eerste beelden van verdachten van zware mishandeling op station Bijlmer Arena

Beelden van de heftige mishandeling van vrijdag gaan rond op sociale media. De politie verzoekt iedereen nog steeds om te stoppen met het delen van de video. Op beelden die rondgaan is te zien hoe een jongen door een grote groep jongeren wordt geschopt en geslagen en op het spoor geduwd bij station Amsterdam Bijlmer Arena. De politie zoekt de daders en ook het slachtoffer is nog spoorloos. Onbekend is hoe het met hem is. Het filmpje stopt als hij op het spoor ligt. Hij is daar wel weggekomen. De aanleiding voor de mishandeling is ook nog onbekend.