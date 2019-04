Politie deelt foto van op Utrecht Centraal gevonden Chinese jongen

Chinadeskundige Fred Sengers denkt dat de jongen wellicht op doortocht was en verdwaald is geraakt. ,,Eens in de zoveel tijd zie je zo’n soort zaak voorbijkomen.” Hij roept een zaak uit 2015 in herinnering waarbij een dode Chinees in de Vecht bij Oud-Zuilen werd aangetroffen. Van hem is nooit vastgesteld wie hij was. ,,Als deze jongen geen woord Nederlands spreekt, dan zou het kunnen dat hij op doortocht was, al is dat natuurlijk speculatief. In Nederland zijn weinig illegale Chinezen en als hij hier legaal verbleef, dan zou iemand na een paar dagen de vermissing wel gemeld hebben. Mogelijk was hij met mensensmokkelaars onderweg naar Engeland en zijn andere betrokkenen op dit moment niet in staat om aan de bel te trekken over zijn vermissing.” Hoe hij dan in Utrecht terecht is gekomen? ,,Mensensmokkel gaat niet via Schiphol.”