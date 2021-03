Politie deelt gruwelijke foto van dood hondje dat in vuilniszak uit water is gevist: ‘Respectloos, wie heeft dit gedaan?’

Afvalvissers hebben zaterdagochtend in de sloot bij Fort Blauwkapel nabij Utrecht een dode hond in een vuilniszak gevonden. Het beestje lag er volgens de Utrechtse dierenambulance waarschijnlijk al een paar dagen. De politie is een onderzoek gestart naar wie de hond op 'deze respectloze manier’ heeft achtergelaten.

Let op: verderop in dit artikel wordt de schokkende foto van de overleden hond getoond.

Rond 12.00 uur kreeg Ilona van der Ende, medewerkster bij Dierenambulance Utrecht, een telefoontje van een groep mensen die ter hoogte van scoutingvereniging Willem de Zwijger bezig waren afval uit het water te halen. ,,Ze vonden een vuilniszak en toen ze het oppakten voelde het een stuk zwaarder dan je van een vuilniszak zou verwachten. Toen ze er in keken, zagen ze het hondje en hebben toen meteen de dierenambulance gebeld.”

Volgens Van der Ende lag het beestje al een paar dagen in het water. ,,Ik schat misschien twee of drie dagen, maar het kan ook langer zijn. Zeker weten doen we het natuurlijk niet, maar als er een hond in een vuilniszak wordt gevonden, dan is mijn eerste gedachte dat iemand zijn huisdier heeft gedumpt. Of de hond in het water is overleden of al eerder dood is gegaan, is lastig te zeggen. Maar wat ik wel opvallend vond is dat er bloed uit zijn mond kwam.”

8 jaar geleden verkocht

Om die reden schakelt de dierenambulancemedewerker meteen de politie in. ,,Twee of drie jaar geleden is er op precies dezelfde plek ook een hond, een staffordachtige, in een vuilniszak gevonden. Als ik van het goede van de mens uit ga, zou het kunnen dat de eigenaar die heeft gedaan om afscheid te nemen van de hond, maar dan wel op een heel verkeerde manier. Het is giswerk en daarom heb ik voor de zekerheid de politie gebeld.”

Het hondje ziet er volgens Van der Ende uit als een yorkshire terriër, maar heeft de kleur van een boomer. Vermoedelijk was het diertje al op leeftijd. ,,Hij was gechipt, dus we hebben naar het nummer gebeld, maar de mensen zeiden dat ze de hond acht jaar geleden via Marktplaats hebben verkocht en ze wisten niet meer aan wie. Wel aan iemand in Utrecht.”

Respectloos

Politie Utrecht Centrum is op zoek naar getuigen en deelt een foto van de overleden hond. ,,Of mensen die de hond herkennen en weten waar de hond vandaan komt. We zijn bezig met een uitgebreid onderzoek naar wie deze hond op deze respectloze manier achtergelaten heeft", schrijft de wijkagent op Instagram.

