Politie deelt nieuwe foto van mogelijk ontvoerde man in Spanbroek, nog altijd veel onduidelijk

De politie heeft een nieuwe foto gedeeld van de man die vrijdagmiddag mogelijk werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Spanbroek. Uit politieonderzoek komt naar voren dat de man Engels of Duits spreekt. Het is nog altijd onduidelijk wie of waar de man is.

Een klein uur voor de vermoedelijke ontvoering stond de man, die door buurtbewoners ‘begin twintig’ werd geschat, op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in het dorp. Dat meldt de politie zondagavond. Een uur na het maken van de foto, rond 14.20, werd de man onder dwang een auto ingeduwd.

De politie heeft een nieuwe foto vrijgegeven, waarop te zien is dat de man in een lijnbus staat. Het beeld is afkomstig uit de camera van de bus. De politie hoopt dat mensen de man herkennen en iets over de zaak of de man kunnen vertellen. Er zijn volgens de politie veel tips binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid tot duidelijkheid over de identiteit en verblijfplaats van de man.

Aanhouding

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee mannen aangehouden in Heerhugowaard, zo’n tien kilometer verderop, vanwege mogelijke betrokkenheid. Zij zitten nog altijd vast. Hun mogelijke rol bij het incident wordt onderzocht. Omdat de twee in beperkingen zitten, kan de politie niets over de personen kwijt.

De politie maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de mogelijk ontvoerde man. Volgens buurtbewoners liep de blonde man op sokken, is hij begin 20 en zag hij er in het echt een stuk minder groot en gespierd uit dan op de foto die van hem rondgaat. Die werd door de politie gedeeld in de hoop dat mensen hem herkennen.