Politie Den Haag tast nog in duister over signalement dader steekpartij

COLUMN Ik wil niet dat ze doodgaat, dat is wat ik voel

11:42 Wat zeg je tegen iemand die gaat sterven? Ik krijg een berichtje via Messenger. De vrouw die ik een beetje ken, kondigt haar dood aan. Ze noemt een datum in december. Die dag maakt ze haar laatste herinneringen, die dag zal haar leven eindigen omdat de pijn ondraaglijk is geworden.