Politie doekt criminele bende op: grootste ketaminevangst ooit in Nederland

De politie in Noord-Holland heeft in een omvangrijk drugsonderzoek een criminele organisatie opgedoekt. De leden handelden in ketamine en produceerden crystal meth. Agenten vonden 350 kilo van de partydrug, de grootste ketaminevondst in Nederland ooit, ruim een ton aan cashgeld en vuurwapens.

De aanhoudingen zijn op 28 oktober verricht. De politie kon eerder niet communiceren over de zaak vanwege de beperkingen die verdachten opgelegd kregen. Er zijn elf verdachten in de zaak, momenteel zitten er nog vier vast.

EncroChat

Het onderzoek naar de criminele groep in Noord-Holland begon in juni 2018. De politie kon de organisatie uiteindelijk opdoeken via informatie van de gekraakte chatdienst EncroChat. ‘Door EncroChat kwam de zaak in een stroomversnelling’, laat de politie weten.

Twee mannen (32 en 37 jaar) zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) hoofdverdachten, zij komen beiden uit Hoofddorp. Op dezelfde dag zijn zes mannen en twee vrouwen opgepakt (leeftijden van 25 tot 60 jaar oud). Zij komen uit Hoofddorp, Heemskerk, Zandvoort, Amsterdam, Den Haag en Zwolle.

8 miljoen euro

Bij de actiedag in oktober waren meer dan tweehonderd politiemensen betrokken. Er zijn veertien doorzoekingen in huizen van verdachten en bedrijfsruimtes gedaan door verschillende eenheden. De invallen vonden plaats op verschillende plekken in Noord-Holland en Gronau (Duitsland).

In Hoofddorp is ketamine (350 kilo) met een straatwaarde van 8 miljoen euro aangetroffen. Volgens het OM de grootste ketaminevondst ooit in Nederland.

Ketamine is eigenlijk een geneesmiddel dat als pijnstiller in het ziekenhuis wordt gebruikt. De laatste tijd is het vooral opkomend als partydrug en zeer schadelijk voor de volksgezondheid. De handel ervan is verboden.

Methlab Drenthe

Agenten hebben ook vuurwapens, enkele dure auto's en veel designer-artikelen in beslag genomen. In een loods in IJmuiden is 400 kilo cocaïne gevonden.

De bende is daarnaast verantwoordelijk voor een methlab in Drenthe. Daar kregen zij hulp van enkele Mexicanen. ‘Goedkope arbeidskrachten die weten hoe je crystal meth produceert’, meldt politie-teamleider Jos Peekel. Het methlab is opgedoekt.

