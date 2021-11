Politie doet grootste vangst illegaal vuurwerk ooit: 120.000 kilo aan zware explosieven

videoDe politie is in Duitsland gestuit op een enorme partij illegaal vuurwerk bestemd voor Nederlandse kopers. In oude Navo-bunkers vond de politie maar liefst 120.000 kilo aan zware explosieven. Dat is net zoveel als heel vorig jaar in beslag werd genomen en volgens de politie de grootste vangst ooit.

De politie vond de gigantische partij in vijf oude Navo-bunkers in Duitsland, net over de grens in het Duitse Rheine. In sommige bunkers lag het vuurwerk tot de plafonds opgestapeld. Volgens de politie was de opslag onprofessioneel. Zo klopte de inhoud vaak niet met wat er daadwerkelijk in de dozen zat.

De politie kwam erachter dat deze bunkers een belangrijk afhaalpunt waren voor Nederlandse handelaren. Zij maakten gebruik van gehuurde busjes en personenauto's om de spullen hier op te halen. Alleen dat al kan volgens de politie levensgevaarlijk zijn. ,,Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als dit in deze auto's tot ontploffing komt”, aldus de politie.

© Politie

Afgelopen maanden waren er al meerdere controles, waarbij honderden kilo's vuurwerk in beslag zijn genomen. Volgens de politie ligt er ook legaal vuurwerk opgeslagen in de bunkers. Dat maakt het zeer zorgelijk, omdat legale en illegale vuurwerkverkopen vermengd lijken te worden.

Plofkraken

Vuurwerk wordt steeds zwaarder en gevaarlijker. Deze zomer maakte de politie al bekend dat het zware vuurwerk niet alleen tijdens oud en nieuw wordt gebruikt, maar ook steeds vaker door criminelen wordt gebruikt. Het flitspoeder van bijvoorbeeld cobra's wordt gebruikt om explosieven te fabriceren, waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd.

Volgens de politie zijn er nog geen arrestaties geweest, maar zullen die zeker volgen.

© Politie

De politie neemt wel vaker grote partijen illegaal vuurwerk in beslag, maar het is volgens de politie voor het eerst dat er zo’n enorme hoeveelheid in beslag is genomen. Vorig jaar in september werd er in een vergelijkbare bunker in het Duitse Wietmarschen ook een grote partij aangetroffen, maar toen ging het nog om 52.000 kilo . De politie kwam deze partij van maar liefst 153 pallets op het spoor, nadat ze eerder drie verkopers uit Delfzijl hadden opgepakt die het zware illegale vuurwerk verkochten. De partij had een straatwaarde van 750.000 euro.

Waardevoller

De tweede grote vangst in ruim een jaar tijd laat volgens de politie zien dat de illegale vuurwerkhandel steeds groter en waardevoller wordt. Waren het vroeger hobbyisten die in illegaal vuurwerk handelden, nu krijgen ze concurrentie van ervaren criminelen die gebruikmaken van hun bestaande smokkelroutes en contacten uit bijvoorbeeld de drugshandel. De politie ziet soms letterlijk hoe henneptoppen op de heenweg worden weggebracht om op de terugweg een paar honderd kilo illegaal vuurwerk op te pikken.

Dat de illegale vuurwerkhandel volop floreert, blijkt wel op sociale media waar handelaren en kopers elkaar in alle openheid treffen. Op Telegram en Instagram vliegen de prijslijsten in het rond. Een pakje Cobra 6 (met volgens de politie de kracht van een handgranaat? 15 euro. Koop je er 10, dan mogen ze weg voor 130 euro, stuurt ‘Vuurwerk Rotterdam’, met daarbij een filmpje waarop een flinke voorraad Cobra’s is te zien. Honderd procent betrouwbaar, zolang jij dat ook bent, laat iemand onder de toepasselijke schuilnaam Piet Knal weten.

© Politie

© Politie