Politie dreigt met staking tijdens wedstrijd Feyenoord - Ajax

Tijdens de Klassieker Feyenoord - Ajax zondag in de Kuip is de kans groot dat de politie staakt. De politiebonden raadplegen vandaag hierover hun achterban.

De politie overweegt te staken tijdens de wedstrijd omdat 'hun het water aan de lippen staat’. Volgens de bonden wordt het politiewerk niet op waarde geschat en wordt hun loyaliteit 'meer dan misbruikt als het bestuurders en overheid uitkomt.’ De bonden wijzen erop dat politiemensen veel voor hun kiezen krijgen. Zo ging het vandaag mis tijdens een training van Feyenoord. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. Zes ME’ers moesten naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van het vuurwerk. ‘Nog steeds staan ze in de frontlinie terwijl het merendeel van de agenten nog niet is gevaccineerd.’

Volgens vice-voorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV vindt zondagochtend vroeg een gesprek plaats tussen de politiebonden en politietop. ,,Leden hebben na de rellen in Rotterdam aangegeven dat ze het helemaal zat zijn en vroegen wanneer ‘er nu echt actie gevoerd gaat worden’. Het ging vandaag echt alle perken te buiten in Rotterdam. Hoeveel ME moeten we nog inzetten?’’ Na het overleg wordt bekend of de staking doorgaat, maar de kans hierop lijkt groot.

Explosies cafés

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken. Het was de afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden onbekenden een explosief door door de brievenbus van Cafe The Hide Away in Rotterdam-IJsselmond.

Gisteravond was het raak in de hoofdstad. Bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat in Amsterdam-West ontplofte zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt nu vijf explosies in Rotterdam en één in Amsterdam. Voor enkele explosies in Rotterdam werd vrijdag een 21-jarige Amsterdamse verdachte opgepakt.

