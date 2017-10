Politie-drones bij ongelukken in Oost-Nederland

De politie in Oost-Nederland maakt vanaf vandaag als eerste eenheid in het land gebruik van drones. Vijf agenten van de landelijke eenheid zijn de afgelopen weken speciaal opgeleid om met drones te werken. Die worden ingezet om plaatsen delict en situaties bij verkeersongelukken in beeld te brengen.

,,Met drones kunnen we foto’s en video’s maken van een plaats delict na een misdrijf, maar ook de situatie bij een verkeersongeval vanuit de lucht in kaart brengen”, vertelt woordvoerder Ed Kraszewski van de landelijke eenheid. ,,We hebben Oost-Nederland uitgekozen om als eerste met drones te gaan werken. Daar zijn steden en er is voldoende ruimte.”

Opleiding

Vooralsnog hebben vijf agenten een twintig weken durende drone-opleiding gevolgd. Zeven agenten starten deze week met de opleiding. Dat is volgens Kraszewski nodig omdat het gebruik van drones door de politie aan strenge regels is onderworpen. ,,Bovendien mogen wij in tegenstelling tot anderen wél boven gebouwen en mensen vliegen, maar daarvoor is het wel belangrijk dat onze drone-agenten goed weten wat ze doen.”