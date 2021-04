Politie en ME ontruimen overvolle pleinen en parken: mensen rennen naar de uitgang

UpdateDe politie kan niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer in het Vondelpark in Amsterdam moeten mensen verplicht het park verlaten. Mogelijk uit vrees te worden gearresteerd, vluchten velen uit eigen beweging rennend naar uitgangen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. In Breda is het Park Valkenberg ontruimd door de ME. De burgemeester van Breda heeft een noodverordening afgekondigd.

Eerder vandaag besloot Amsterdam het Vondelpark al te sluiten wegens grote drukte. Tegen het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met koelboxen en volle boodschappentassen. Ook op de Amsterdamse grachten is het druk met bootjes, evenals op de grote pleinen in de binnenstad.

Volledig scherm Op het Amstelveld in Amsterdam is het lastig 1,5 meter afstand te houden. © ADR

‘Zoek een rustig plekje’

De gemeente Breda heeft vandaag eveneens moeten ingrijpen. Het Valkenbergpark is vanmiddag iets na vier uur ontruimd door ME’ers. Meerdere in- en uitgangen van het park zijn afgezet met hekken en zwarte zeilen. Ook staan er bewakers om de drukte te reguleren. De gemeente Breda laat weten dat ‘in het kader van de openbare orde en veiligheid de burgemeester een noodverordening heeft afgekondigd voor de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied.’



In Groningen is het Noorderplantsoen overvol. Er waren aan het eind van de middag zo veel mensen in het park dat de gemeente Groningen heeft opgeroepen weg te blijven.



De politie in Haarlem vraagt mensen om niet meer naar het centrum te komen. Vooral aan het Spaarne zijn veel mensen bijeengekomen. De gemeente heeft een aantal verkooppunten van horeca al gesloten, om de drukte wat te verminderen. Ook zijn grote groepen gevraagd om te vertrekken en is de Damstraat richting het Spaarne afgesloten.



Ook in Eindhoven, waar de koning en zijn gezin vandaag op bezoek waren, is het veel te druk. De gemeente verzoekt mensen naar huis te gaan en niet meer te verzamelen in de stadsparken.

In Tilburg worden bij het Spoorpark maar beperkt mensen toegelaten. Daardoor moeten bezoekers ongeveer een half uurtje wachten om het park in te mogen. De beperkte toegang is om ‘de sfeer gezellig en volgens de maatregelen te houden’, laat het park weten.



De gemeente Utrecht laat rond 15.15 uur weten dat het ook daar te druk is in de stad. ‘Met name in park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht’, schrijft de gemeente in een bericht op Twitter. We roepen iedereen op om deze plekken te verlaten en niet meer naar de stad te komen. Vier #Koningsdag thuis!’.

Vanwege de drukte worden mensen ook weggestuurd op het Verlaagde Wellepad in Deventer. Eerder op de middag viel het nog mee, maar inmiddels trekt het centrum van Deventer veel bezoekers.

Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft vanmorgen al in Arnhem een noodverordening afgekondigd die het de politie gemakkelijker maakt in te grijpen. Er waren toen al aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen afreizen voor een treffen met de harde kern van Vitesse.

Daarnaast had de organisatie ‘Weg met dit Kabinet’ een vergunning aangevraagd voor een demonstratie. De gemeente gaf voorwaarden mee waaronder hun manifestatie mag plaatsvinden. Zo is het maximum aantal deelnemers bepaald op vijfhonderd en is demonstreren alleen toegestaan op de Markt.

Rond de middag werden er geen mensen meer toegelaten op de Markt in Arnhem. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. De aangekondigde demonstratie verliep rustig. Wel zijn er enkele voetbalsupporters onderschept.

Drukte onderschat

Omdat Koningsdag voor de tweede keer op rij sober gevierd moet worden, maakte de politie zich voorafgaand aan de feestdag geen zorgen over mogelijke drukte. Een woordvoerder van de politie liet weten geen grote problemen te verwachten. Ook is er geen sprake van een ‘landelijke opschaling’. ,,Misschien is Amsterdam een trekpleister, maar waarom zou je erheen gaan? Er is niets te doen dit jaar.”



Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag ruim 300.000 bezoekers van buiten trekt, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is voorbereid’. ,,Er zal worden gehandhaafd op excessen.”



Rutte deed vorige week nog een beroep op de Nederlanders om Koningsdag verantwoord te vieren. ,,Ga er verstandig mee om”, zei hij toen. ,,In volle solidariteit met mensen die ziek zijn en mensen die zo vreselijk hard werken in de ziekenhuizen’.

Volledig scherm De politie stuurt mensen uit het Vondelpark. © EPA

Volledig scherm Drukte in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven op Koningsdag. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.