Politie en vrachtwagens van Defensie in Den Haag, nog geen boeren

VideoDe politie is vanochtend vroeg met veel agenten in Den Haag met het oog op een mogelijk protest van boeren. Grote vrachtwagens hebben de weg naar de toegangsweg van het Binnenhof versperd. Ze zijn neergezet bij de grote kruising, ingeklemd tussen de gebouwen van het ministerie van Financiën en de Hoge Raad. Er zijn nog geen tractoren met boeren te zien.

Ook op de snelwegen is het vrijdagochtend rustig. Een woordvoerder van de ANWB laat weten ook nergens tractoren te zien rijden op de snelwegen.

Boeren meldden zich donderdagavond bij het parlementsgebouw met toeterende tractoren om zich te verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Ondanks het protest zette minister Schouten van Landbouw het plan wel door.

Defensie stuurde gisteravond op verzoek van de gemeente Den Haag al 25 vrachtwagens met ongeveer zestig militairen om de binnenstad af te zetten. Boeren zijn gisteravond naar Den Haag gereisd voor een spontane demonstratie. Ze protesteren tegen een maatregel die landbouwminister Carola van Schouten heeft voorgesteld, maar zijn ook boos over hoe de politiek er ,,van alles doorheen drukt’’. Rondom de Hofvijver stonden rond 21.30 uur een stuk of dertig trekkers en zo’n 100 boeren. Het Binnenhof werd eerder op de avond afgezet. De minister houdt vast aan haar maatregel.

Terwijl buiten het parlementsgebouw toeterende tractoren waren te horen van boeren die zich verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet, hield landbouwminister Carola Schouten voet bij stuk over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Tweede Kamer kon haar niet overtuigen.

De voermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert op korte termijn stikstofbesparing op. ,,Die maatregel is mij niet heilig’’, zuchtte Schouten in de Kamer. Maar de regeling is wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van de minister.

Zij had nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten. Ze benadrukte dat ze wel degelijk met de boeren heeft gesproken, ook de afgelopen tijd. Daarvoor sprak ze via het Landbouw Collectief met de agrarische sector, maar die verzameling van clubs, waaronder de actiegroep Farmers Defence Force, liep weg van die gesprekken.

Het CDA en de VVD vroegen Schouten om de het voervoorstel van de melkveehouderij en haar eigen plannen allebei door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een combinatie moet worden doorgerekend, om vervolgens te kijken op welke manier toch voldoende stikstofwinst kan worden gehaald. Schouten zag zo’n plan niet zitten, omdat het lang zou duren en boeren misschien de valse hoop zouden krijgen dat haar plannen niet sowieso per 1 september ingaan.

Toch stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het voorstel van de twee coalitiepartijen. Het CDA wil dan ook snel een reactie van de bewindsvrouw.

LTO: maatregel ‘afgang’

Landbouworganisatie LTO Nederland noemt de voermaatregel van het kabinet ,,een afgang’’ voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De organisatie is boos dat de maatregel nog niet is geschrapt. Aan het eind van het debat zag de organisatie nog een klein lichtpuntje in de aangenomen motie van Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD) die minister Schouten aanzet om het alternatieve voorstel vanuit de sector door te laten rekenen.

De frustraties en emoties bij melkveehouders zitten volgens LTO hoog. ,,Door gebrek aan politieke lef en juridische tunnelvisie hangt er nog altijd een voermaatregel boven de markt die de sector in rep en roer brengt.’’

In het Kamerdebat was de minister volgens LTO ,,zeer terughoudend’’ en gaf ze zelfs aan dat boeren er rekening mee moeten houden dat de voerregeling er toch komt. ,,Afgelopen weken zijn er vanuit de sector verschillende alternatieve voorstellen aan het ministerie gedaan. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd die uiteindelijk niets hebben opgeleverd’’, schrijft de organisatie in een reactie.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) riep boeren gisteren op met hun tractoren naar het Binnenhof te rijden. ,,Er wordt gestemd over een regel die volgens ons overbodig is en nadelig is voor de gezondheid van het vee’’, zegt Joop Bosmans, actief FDF-lid. Als een van de eersten was hij donderdagavond ter plekke. ,,Dus we zijn eigenlijk hier om toch maar even te laten merken van: we zijn er nog, we strijden nog.’’

Bouw in verzet

Ook de actiegroep Bouw in Verzet, van boze bouwers die ook te maken kregen met stikstof- en milieumaatregelen, steunt de boeren. Elektricien Cors Tiggeloven trok gehuld in een FDF-jack en klompen met het logo van de actiegroep naar Den Haag uit het Gelderse Randwijk om de boeren te steunen. ,,Dat voergedoe en sowieso alles waar ze mee komen, het wordt allemaal doorgedrukt’’, zegt hij.

,,Die koeien moeten krijgen wat ze nodig hebben’’, zegt een aanwezige veehouder, die daarnaast klaagt dat er te weinig wordt geluisterd naar boeren. Landbouwminister Carola Schouten gaf boeren die met alternatieven wilden komen veel te weinig tijd om iets te presenteren, aldus de boer. Eerder deze week schreef Schouten aan de Tweede Kamer dat een voervoorstel van melkveehouders veel te vrijblijvend was.

Militairen

Op verzoek van de gemeente Den Haag stuurde Defensie later op de avond 25 vrachtwagens met zo’n zestig militairen om de binnenstad af te zetten. De legertrucks blijven zolang als nodig is en worden gebruikt om straten te blokkeren.

De politie liet weten dat boeren die nog onderweg waren of nog van plan waren te komen hun tractor aan de Benoordenhoutseweg kunnen parkeren.

In het centrum van Den Haag zijn meer dan twintig legervrachtwagens op strategische plaatsen ingezet om deze af te schermen van mogelijke actievoerders. Naast de boeren zijn ook kermisexploitanten met vrachtwagens naar de stad gekomen om er vrijdag de demonstreren.

Demonstrerende boeren die een groot deel van donderdagavond met tractoren bij het Binnenhof in Den Haag aanwezig waren, zijn aan het begin van de nacht vertrokken. Onduidelijk is nog of ze naar huis zijn gegaan of naar een andere plek in de stad. De acties verliepen in een gemoedelijke sfeer en zonder incidenten.

In de loop van de nacht ontkende de Haagse politie via Twitter dat er een noodbevel van kracht is in de stad. ‘Op sociale media circuleren berichten dat er op dit moment in Den Haag sprake is van een noodbevel. Dat is onjuist. Wij staan in contact met de organisatie van het boerenprotest’, aldus de politie.

De Haagse politie houdt er rekening mee dat de boeren vrijdag weer actie gaan voeren in Den Haag. De protestgroep Agractie heeft boeren al opgeroepen vrijdag met tractoren naar het Malieveld in Den Haag te komen, als landbouwminister Carola Schouten voet bij stuk zal houden.

Limburg

Ook in Limburg reden boeren met rijen tractoren over provinciale wegen. Ze werden daarbij begeleid door patrouillewagens met zwaailicht van de politie.

Op de N280 reed een rij tractoren vanaf Kelpen naar Baexem. In Nederweert verhinderde de politie dat de boeren de A2 opreden. Deze tractoren zetten vervolgens koers richting Venlo, waar ze de A67 probeerden te bereiken.

Groningen

In de provincie Groningen zijn demonstrerende boeren opgetrokken naar de Grote Markt in het centrum van de stad Groningen. Ook op de ring rondom de stad zijn boeren gesignaleerd, meldt de politie. Een colonnen van ruim twintig trekkers blokkeerde enige tijd de aankomst- en vertrekhal van Groningen Airport Eelde en vertrokken omstreeks 23.30 uur met onbekende bestemming. Het vermoeden bestaat dat ze zich bij hun collega’s in de Groninger binnenstad willen voegen.

Tijdelijke maatregel

Landbouwminister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil als tijdelijke maatregel dat veehouders hun koeien een eiwit-arm dieet voorschrijven. Hierdoor wordt er minder stikstof uitgestoten. De boeren zijn woedend over de verplichte voermaatregel en vrezen dat hun dieren ziek worden als ze te weinig eiwit binnen krijgen. De afgelopen maanden hebben ze een alternatief plan voorgelegd aan Schouten, maar zonder resultaat. In de Tweede Kamer wordt vanavond een beslissing over het voorstel genomen.

Farmers Defence Force riep leden op om vanavond al naar Den Haag te komen. Agractie ondersteunt het spontane protest niet en wacht de stemming af. De boerenactie-organisatie liet vandaag in een bericht weten de dat voorbereidingen voor een demonstratie morgen klaar zijn, mocht de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer negatief zijn. ‘We zullen Den Haag duidelijk laten horen wat deze maatregel betekent voor de boeren.’

De organisatie wil een duidelijk statement maken ‘als de politiek vanavond niet haar verantwoordelijkheid neemt’. Demonstranten worden morgen tussen 10.00 en 11.00 uur in Den Haag verwacht als het protest doorgaat.

Volledig scherm De eerste trekkers zijn op weg naar het Binnenhof in Den Haag. © Regio15