Politie gaat alsnog op zoek naar eventuele misstanden rond mysterieuze sekte

De politie Zeeland West-Brabant gaat alsnog in de archieven duiken en eventueel oud-collega’s benaderen om te kijken of er iets boven water te krijgen is rond de omstreden Orde der Transformanten. Onlangs viel de Duitse politie het klooster in Goch binnen waar deze sekte nu zit en arresteerde oprichter en voorganger Robert B. op verdenking van kindermisbruik en verkrachting.

De Duitse politie bevrijdde bij de inval ook een 25-jarige vrouw die vastgehouden zou worden op het klooster. Deze 25-jarige Emma zit al bijna haar hele leven bij de orde en zou een relatie hebben met de 33 jaar oudere B.. Ze is mogelijk in de problemen gekomen omdat ze een minnaar van buiten de orde zou hebben gehad.

De twintig jaar oude orde zat jarenlang in het Brabantse Hoeven en ook in die tijd zouden signalen over misbruik zijn binnengekomen bij de politie. Daar is nooit iets mee gedaan. Wel raakte de orde twee keer in opspraak omdat sekteleden aanslagen pleegden op ex-partners van mensen die zich hadden aangesloten bij de orde. In een geval leidde dat ook tot een veroordeling.

Op scherp

De inval door de Duitse politie en de verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen in Hoeven, heeft de politie in Brabant op scherp gezet. ,,Zonder nu voor anderen verwachtingen te scheppen, of voorbarige conclusies te trekken, kunnen wij van politie Zeeland-West-Brabant zeggen dat we dieper gaan zoeken binnen onze archieven en eventueel contact te leggen met oud-collega’s, om te kijken wat wij nog boven water kunnen krijgen over de orde. De tijd is veranderd en misschien kijken we nu wel met andere ogen naar dingen dan toen’’, aldus politie Zeeland-West-Brabant.

De Duitse autoriteiten hadden de Orde der Transformanten ook al jaren in het vizier. De Duitsers zijn al rond 2013 gewaarschuwd voor mogelijke misstanden bij de Orde, nadat de sekte in klooster Graefenthal bij Goch was neergestreken.

Alles over de Orde der Transformanten hoor je in deze aflevering van Achter het Verhaal, met Victor Schildkamp en Kevin Goes. Tekst gaat verder onder de podcast.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Nederlandse meldpunt Sektesignaal speelde de informatie over de sekte door aan de Duitse collega‘s van Sekte Info Nordrhein-Westfalen omdat de Nederlandse politie niets tegen de sekte ondernam. ,,Bij Sektsesignaal kwamen al meldingen binnen van mogelijk misbruik, uitbuiting en vrijheidsberoving toen de Orde nog hoofdzakelijk in het Brabantse Hoeven zat”, zegt een bron rondom het meldpunt. ,,Met die signalen is hier in Nederland nooit iets gedaan.”

Opvolgen

De Orde der Transformanten betrok Graefenthal in 2012 en toverde het om tot een succesvolle evenementenlocatie. De transformanten stuurden hun kinderen naar de dichtstbijzijnde Nederlandse school, 8 kilometer verderop in het Limburgse Ven-Zelderheide. De zoon van ‘profeet’ Robert B. zorgde op de kleine dorpsschool voor grote opschudding door grensoverschrijdend seksueel gedrag. ,,Die jongen was onhandelbaar”, zegt een bron rondom basisschool De Vonder, ,,Hij luisterde naar niets of niemand. Dat hoefde hij niet. Hij riep de hele tijd stoer dat hij zijn vader als profeet zou opvolgen.” De orde zelf doet dat af als ‘lasterpraat over de ruggen van kinderen'.

Sektesignaal hield per 1 januari dit jaar op te bestaan nadat minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie de subsidie stopzette. Het meldpunt kreeg per jaar zo’n tachtig meldingen over sekten; in 2019 het meest: 100. Volgens minister Grapperhaus kunnen slachtoffers van sekten ook terecht bij de politie of Veilig Thuis.

De SP en PvdA in de Tweede Kamer vinden dat Sektesignaal zo snel mogelijk weer in de lucht moet. ,,Het meldpunt had nooit afgeschaft mogen worden”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Duitsland en België hebben wel meldpunten. Anders dan in Nederland gelden in omringende landen strengere regels en is mentale manipulatie (hersenspoelen) bij wet verboden.

Morgen alles over de Orde der Transformanten in zaterdagbijlage Z.

Bekijk al onze trending nieuwsvideo's in deze playlist.