Politie geeft beelden brandstichter zendmasten vrij: sloeg deze man ook toe in Dronten?

videoMet een vat vloeistof loopt een onbekende man naar een zendmast op een bedrijventerrein in Groningen om deze vervolgens al brandend achter te laten. De politie heeft beelden verspreid van de brandstichter. Is hij ook verantwoordelijk voor de brand bij een zendmast in Dronten op dezelfde dag?

Op beelden uit het tv-programma Opsporing Verzocht is te zien hoe de dader vloeistof over de onderzijde van de zendmast giet, die aansteekt en zich vervolgens snel uit de voeten maakt. Dit gebeurde op vrijdag 10 april.

De afgelopen week is al dertien keer brand gesticht bij zendmasten. Een van die incidenten vond plaats in Dronten. Daar werd, ook op 10 april, een zendmast in aanbouw in brand gestoken. ,,Het ging om een kleine brand. Die was met een paar stoten schuim geblust", zegt een woordvoerder van de brandweer Flevoland.

Serie branden

Maandagavond waren er opnieuw branden in zendmasten, ditmaal twee in Almere. Eerder waren er branden in onder meer Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven, Liessel, Nuenen, Rotterdam en dus Groningen. Waarschijnlijk gaat het in alle gevallen om brandstichting. De gefilmde man is volgens de politie blank, naar schatting tussen 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1,90 meter lang. Hij reed vermoedelijk in een Toyota Aygo.

Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. ,,Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. Deze eenheid vervult vooral een coördinerende rol, zegt de woordvoerder. ,,We verzamelen alle regionale informatie en delen die weer met de andere regionale eenheden.’’

Groeiend protest

Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er een groeiend protest is tegen de zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Ook wordt door sommige complotdenkers gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

In Nederland worden nu op een aantal plekken zendmasten geschikt gemaakt voor 5G en wordt daarmee getest. ,,Er zijn dus geen 5G-masten in de brand gestoken, het zijn masten die 2G-, 3G-, en 4G-connectiviteit bieden’’, legt een KPN-woordvoerder uit.